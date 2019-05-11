Стэн Вавринка: "В матче с Надалем я очень много раздумывал"

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка считает, что сыграл плохо в матче 1/4 финала турнира в Мадриде. Он уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 1:6, 2:6.

– Когда я начинаю колебаться, шансов обыграть Рафаэля нет, – цитирует AFP Вавринку. – Он очень хорошо сыграл, брал на себя инициативу, действовал агрессивно и расслабленно. А я много раздумывал, не защищая и не атакуя. Это для меня не характерно. Если бы я всегда так раздумывал при розыгрышах, то ничего в своей карьере не добился бы. Нужно переключиться на следующий турнир.