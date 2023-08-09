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Циципас — о тренировках с Бадосой: «Я хочу, чтобы она меня обыграла. Это значит, что она прибавляет»

Циципас рассказал о совместных тренировках с Паулой Бадосой
Ана Горшкова
Корреспондент
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Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о совместных тренировках с Паулой Бадосой. Ранее Бадоса снялась с турнира WTA 1000 в Монреале из-за травмы.

«Недавно у нас была возможность потренироваться, и мне очень это нравится. У нас отличные тренировки. И, честно говоря, я даже не против, если она меня обыграет. Я хочу, чтобы она меня обыграла. Это значит, что она прибавляет, а я хочу, чтобы она построила невероятную карьеру и стала первой ракеткой мира.

А главная моя мечта — чтобы мы сделали это вместе. Если однажды мы вместе станем первыми, думаю, я смогу сказать, что исполнил свое заветное желание в теннисе — не просто добился этого сам, а сделал это вместе с человеком, который будет рядом до конца жизни», — сказал Циципас на пресс-конференции.

Ранее спортсмен заявлял, что его цель — превзойти лучший результат Бадосы, которая была второй ракеткой мира.

 
Стефанос Циципас и&nbsp;Паула Бадоса. «0 турниров „Большого шлема“, но любовь побеждает все». В теннисе появилась новая звездная пара

 

Теннис
Стефанос Циципас
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