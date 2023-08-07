Циципас: «Моя цель — превзойти лучший результат Паулы Бадосы»

Теннисист из Греции Стефанос Циципас назвал одну из своих главных целей.

«Моя цель — превзойти лучший результат Паулы [Бадосы]. Она была второй ракеткой мира, я хочу добиться еще большего. Хороший момент в наших отношениях заключается в том, что между нами здоровая конкуренция, поэтому я надеюсь, что смогу сравняться с ней или стать даже лучше. Прямо сейчас у меня есть все, чтобы двигаться в этом направлении. Но мне предстоит проделать еще очень долгий путь, чтобы добраться до такой точки», — приводит Tennis World слова грека.

6 августа Циципас одержал победу над австралийцем Алексом Де Минауром в финале турнира в Лос-Кабосе, после чего поднялся на 4-ю строчку в рейтинге АТР.

В июне Циципас и испанская теннисистка Паула Бадоса подтвердили, что находятся в отношениях.