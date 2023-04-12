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Сегодня, 07:21

Джокович о победе над Гаховым: «Это был очень непростой соперник. Иван был в ударе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над россиянином Иваном Гаховым (6:7 (5:7), 2:6) в матче второго круга «Мастерса» в Монте-Карло.

«Наверное, если это можно так назвать, для меня сегодня была некрасивая победа в теннисе. Я играл не лучшим образом, особенно в первом сете. И я отчасти ожидал, что это произойдет в условиях вихревой погоды, сильного ветра сегодня, меняющего направления. Но в целом, я доволен тем, как я держал себя в руках в важные моменты, и мне удалось одержать победу в двух сетах.

Честно говоря, я никогда не видел, как играл Иван до сегодняшнего дня. Я видел немного его видео с предыдущего матча, и это все. Он молодой игрок, поднимающийся из челленджера, и он просто был в ударе. Он знает, как играть, без сомнения. Сильная подача, форхенд, плоский бэкхенд с наступлением. Так что это был очень непростой соперник», — приводит слова Джоковича сайт ATP.

В третьем круге соперником Джоковича станет победитель матча Лука Нарди (Италия) — Лоренцо Музетти (Италия).

Теннис
Иван Гахов
Новак Джокович
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