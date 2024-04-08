Стали известны соперники Зверева и Алькараса во втором круге турнира в Монте-Карло
Австрийский теннисист Себастьян Офнер в двух сетах обыграл американца Брендана Эванса в первом круге турнира в Монте-Карло.
Матч продолжался 1 час 10 минут и завершился со счетом 6:1, 6:4 в пользу представителя Австрии. Во втором круге Офнер сыграет против немца Александра Зверева, получившего пятый номер посева.
В другом матче дня канадец Феликс Оже-Альяссим победил Луку Нарди из Италии (6:2, 6:3). Его следующий соперник — третья ракетка мира Карлос Алькарас.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 950 575 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Себастьян Офнер (Австрия) — Брендан Эванс (США) — 6:1, 6:4
Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Лука Нарди (Италия, Q) — 6:2, 6:3
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