Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 15:26

Стал известен соперник Котова во втором круге турнира в Марракеше

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Итальянский теннисист Флавио Коболли победил представителя Иордании Абдуллу Шелбайха в первом круге турнира в Марракеше.

Встреча продолжалась 1 час 13 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу итальянца.

Следующим соперником Коболли станет россиянин Павел Котов, который одолел марокканца Эллиота Беншетри в первом раунде.

Марракеш (Марокко)

Турнир ATP Grand Prix Hassan II

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Флавио Коболли (Италия, 8) — Абдулла Шелбайх (Иордания, WC) — 6:1, 6:4

Теннис
Павел Котов
0
Читайте также
Матчи Лиги чемпионов в России могут стать платными
Биография Анастасии Потаповой: карьера теннисистки и свадьба с русским казахом
Атака БПЛА на Татарстан: что известно о происшествии
«Каждый тренер должен оставить след в душе ребенка». Сергей Овчинников — о тренерстве, Семине, Черчесове, Романцеве и главном конкуренте
В многоквартирном доме в Москве сорвался лифт с девушкой и ее собакой
Перекрыт канал поставки взрывчатки с Украины через ЕС под видом церковной утвари
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чесноков назвал блеклой игру Рублева в последних турнирах
Новости
RSS RSS
Все новости