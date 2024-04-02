Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 21:39

Котов не сумел выйти во второй круг турнира в Марракеше в парном разряде

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский теннисист Павел Котов в паре с Юго Гастоном уступил Николасу Баррьентосу и Рафаэлу Матосу (Колумбия/Бразилия) в первом круге турнира в Марракеше — 3:6, 3:6.

Игра продолжалась 1 час 6 минут.

Следующими соперниками Баррьентоса и Матоса станут победители пары Барт Стивенс/Петрос Циципас (Нидерланды/Греция) — Юки Бхамбри/Альбано Оливетти (Индия/Франция).

Марракеш (Марокко)

Турнир ATP Grand Prix Hassan II

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Николас Баррьентос/Рафаэл Матос (Колумбия/Бразилия, 3) — Юго Гастон/Павел Котов (Франция/Россия) — 6:3, 6:3

Теннис
Павел Котов
0
Читайте также
В КХЛ определяются финалисты плей-офф
Кейт Миддлтон диагностировали онкологию
Атака БПЛА на Татарстан: что известно о происшествии
«Каждый тренер должен оставить след в душе ребенка». Сергей Овчинников — о тренерстве, Семине, Черчесове, Романцеве и главном конкуренте
В многоквартирном доме в Москве сорвался лифт с девушкой и ее собакой
Перекрыт канал поставки взрывчатки с Украины через ЕС под видом церковной утвари
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стал известен соперник Котова во втором круге турнира в Марракеше
Новости
RSS RSS
Все новости