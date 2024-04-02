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Сегодня, 13:28

Чесноков назвал блеклой игру Рублева в последних турнирах

Алина Савинова
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков оценил игру российского теннисиста Андрея Рублева в текущем сезоне.

«Андрей хорошо начал сезон, выиграл турнир в Гонконге, а потом дошел до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии. Затем с ним что-то случилось, и он перестал показывать высокие результаты, последние турниры в Америке он провел тускло, показывал совершенно блеклую игру. На грунте ему предстоит защищать титул в Монте-Карло, с учетом нынешней формы это сделать будет непросто. С другой стороны, Рублев умеет играть на грунте, может быть, там он преобразится», — цитирует Чеснокова ТАСС.

На данный момент Рублев занимает 6-е место в мировом рейтинге. Всего на счету 26-летнего россиянина 15 побед в турнирах АТР в одиночном разряде. В турнирах «Большого шлема» он не проходил дальше четвертьфинала.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
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