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Сегодня, 16:08

Стал известен соперник Джоковича во втором круге «мастерса» в Париже

Руслан Минаев
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Аргентинец Томас Мартин Этчеверри обыграл серба Миомира Кецмановича в первом круге турнира серии «мастерс» в Париже — 4:6, 7:6, 6:4.

Во втором круге «тысячника» аргентинец сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Миомир Кецманович (Сербия) — 4:6, 7:6, 6:4

Теннис
Новак Джокович
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