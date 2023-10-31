Стал известен соперник Джоковича во втором круге «мастерса» в Париже
Аргентинец Томас Мартин Этчеверри обыграл серба Миомира Кецмановича в первом круге турнира серии «мастерс» в Париже — 4:6, 7:6, 6:4.
Во втором круге «тысячника» аргентинец сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 779 335 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Миомир Кецманович (Сербия) — 4:6, 7:6, 6:4
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