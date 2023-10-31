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Сегодня, 15:58

Зверев вышел во второй круг «мастерса» в Париже

Алина Савинова
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Немецкий теннисист Александр Зверев в трех сетах обыграл представителя Венгрии Мартона Фучовича в первом круге турнира в Париже.

Матч продолжался 2 часа 39 минут и завершился со счетом 4:6, 7:5, 6:4 в пользу немца.

Во втором круге «мастерса» Зверев сыграет с победителем встречи Уго Умбер (Франция) — Маркос Гирон (США, Q).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Зверев (Германия, 10) — Мартон Фучович (Венгрия, Q) — 4:6, 7:5, 6:4

Теннис
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