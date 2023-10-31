Зверев вышел во второй круг «мастерса» в Париже
Немецкий теннисист Александр Зверев в трех сетах обыграл представителя Венгрии Мартона Фучовича в первом круге турнира в Париже.
Матч продолжался 2 часа 39 минут и завершился со счетом 4:6, 7:5, 6:4 в пользу немца.
Во втором круге «мастерса» Зверев сыграет с победителем встречи Уго Умбер (Франция) — Маркос Гирон (США, Q).
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 779 335 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Александр Зверев (Германия, 10) — Мартон Фучович (Венгрия, Q) — 4:6, 7:5, 6:4
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