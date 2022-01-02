США обыграли Канаду на ATP Cup
11:03
Сборная США выиграла у Канады на турнире ATP Cup. Сначала Джон Изнер и Тэйлор Фритц одержали победы в одиночных матчах, а затем в паре обыграли Дениса Шаповалова и Феликса Оже-Альяссима.
Сидней (Австралия)
ATP Cup
Призовой фонд 10 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа C
Канада — США
Брэйден Шнур — Джон Изнер — 1:6, 3:6
Феликс Оже-Альяссим — Тэйлор Фритц — 7:6 (8:6), 4:6, 4:6
Феликс Оже-Альяссим/Денис Шаповалов — Тэйлор Фритц/Джон Изнер — 4:6, 4:6
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