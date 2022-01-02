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Уго Эмбер рассказал, как обыграл Медведева

10:15

Француз Уго Эмбер после победы над россиянином Даниилом Медведевым на ATP Cup отметил, что не очень хорошо чувствует себя.

«Мне очень нравится играть в Австралии, на корте всегда отличная атмосфера. Сегодня было очень тяжело, я сейчас не очень хорошо себя чувствую. Но я очень рад. Я старался не зажиматься и сосредотачиваться на том, что мне нужно делать», — цитирует пресс-служба ATP Эмбера.

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Евгений Козинов все материалы автора
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