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Сегодня, 01:40

Синьюй сыграет с Калинской во втором круге турнира в Гвадалахаре

Евгений Козинов
Корреспондент

Китаянка Ван Синьюй вышла во второй круг турнира в Гвадалахаре. В трех сетах она переиграла Панну Удварди из Венгрии — 6:4, 4:6, 6:1.

Следующей соперницей китайской теннисистки будет россиянка Анна Калинская.

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Abierto Akron Zapopan

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ван Синьюй (Китай) — Панна Удварди (Венгрия) — 6:4, 4:6, 6:1

Камила Осорио (Колумбия, 4) — Виктория Томова (Болгария) — 6:4, 6:3

Хэйли Баптист (США, Q) — Виктория Кузьмова (Словакия, Q) — 6:3, 6:3

Теннис
Анна Калинская
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