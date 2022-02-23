Синьюй сыграет с Калинской во втором круге турнира в Гвадалахаре

Китаянка Ван Синьюй вышла во второй круг турнира в Гвадалахаре. В трех сетах она переиграла Панну Удварди из Венгрии — 6:4, 4:6, 6:1. Следующей соперницей китайской теннисистки будет россиянка Анна Калинская. Гвадалахара (Мексика) Турнир WTA Abierto Akron Zapopan Призовой фонд 239 477 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Ван Синьюй (Китай) — Панна Удварди (Венгрия) — 6:4, 4:6, 6:1 Камила Осорио (Колумбия, 4) — Виктория Томова (Болгария) — 6:4, 6:3 Хэйли Баптист (США, Q) — Виктория Кузьмова (Словакия, Q) — 6:3, 6:3