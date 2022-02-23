Синьюй сыграет с Калинской во втором круге турнира в Гвадалахаре
Китаянка Ван Синьюй вышла во второй круг турнира в Гвадалахаре. В трех сетах она переиграла Панну Удварди из Венгрии — 6:4, 4:6, 6:1.
Следующей соперницей китайской теннисистки будет россиянка Анна Калинская.
Гвадалахара (Мексика)
Турнир WTA Abierto Akron Zapopan
Призовой фонд 239 477 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ван Синьюй (Китай) — Панна Удварди (Венгрия) — 6:4, 4:6, 6:1
Камила Осорио (Колумбия, 4) — Виктория Томова (Болгария) — 6:4, 6:3
Хэйли Баптист (США, Q) — Виктория Кузьмова (Словакия, Q) — 6:3, 6:3
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