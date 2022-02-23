Тарпищев считает, что Медведев станет первой ракеткой мира

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о возможности Даниила Медведева стать первой ракеткой мира на этой неделе.

«Даня может возглавить мировой рейтинг в ближайшие дни. Для этого нужно, чтобы он выиграл турнир в Акапулько. Я уверен, что Медведеву это по силам. Но даже если он не станет лучшим прямо сейчас, расстраиваться не стоит. Рано или поздно Даниил все равно будет первой ракеткой мира, это неизбежно», — приводит слова Тарпищева Betonmobile.

Также Тарпищев поделился мнением о положительных качествах россиянина.

«Он очень высокий, с огромным размахом рук, но при этом чрезвычайно быстрый. Большое количество, казалось бы, безнадежных мячей Медведев достает только потому, что хорошо двигается по корту. При этом Даня еще и очень умный игрок. Выбирая тактический вариант на матч, он руководствуется тем, что надо, а не тем, что хочется. То есть идет от соперника, старается доставить ему максимум неудобств».

На данный момент в рейтинге ATP у серба Новака Джоковича 8875 очков, а у Медведева — 8435.

Россиянин станет первой ракеткой мира, если выиграет турнир в Акапулько или выйдет в финал в Акапулько, а Джокович не выиграет турнир в Дубае.