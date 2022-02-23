Медведев вышел во второй круг турнира в Акапулько
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в первом круге турнира в Акапулько. В двух сетах он переиграл француза Бенуа Пэра.
Следующим соперником россиянина будет победитель матча Алекс Эрнандес (Мексика) — Пабло Андухар (Испания).
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 1 678 065 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Даниил Медведев (Россия) — Бенуа Пэр (Франция) — 6:3, 6:4
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