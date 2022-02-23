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Сегодня, 05:07

Медведев вышел во второй круг турнира в Акапулько

Евгений Козинов
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Twitter

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в первом круге турнира в Акапулько. В двух сетах он переиграл француза Бенуа Пэра.

Следующим соперником россиянина будет победитель матча Алекс Эрнандес (Мексика) — Пабло Андухар (Испания).

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 1 678 065 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Даниил Медведев (Россия) — Бенуа Пэр (Франция) — 6:3, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/acapulco/2022/
Теннис
Бенуа Пэр
Даниил Медведев
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