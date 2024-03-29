Синнер заявил, что противостояние с Медведевым сделало его сильнее

Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как на него повлияли матчи против россиянина Даниила Медведева.

«Здорово наблюдать за Карлосом (Алькарасом), это помогло мне стать сильнее. Но не только за Карлосом. Даниил — это тоже теннисист, который сделал меня лучше, ведь раньше я не мог его обыграть.Так что, безусловно, есть игроки, которые делают тебя лучше», — сказал Синнер в интервью Tennis Channel.

Синнер и Медведев 29 марта сыграют в полуфинале турнира в Майами. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

22-летний итальянец обыграл Медведева в последних четырех встречах. Ранее 28-летний россиянин побеждал Синнера в шести матчах кряду.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча между Медведевым и Синнером.