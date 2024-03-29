Первая ракетка России Даниил Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером в матче 1/2 финала турнира ATP 1000 в Майами в пятницу, 29 марта. Игра на арене «Хард Рок Стэдиум» начнется не ранее 20:00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Медведев — Синнер.

В России видеотрансляции полуфинала «мастерса» в Майами не запланированы. В прямом эфире бесплатно смотреть матч Медведев — Синнер можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах: например, здесь или здесь. Также смотреть матчи турнира можно на Tennis TV по и в EurosportPlayer (не во всех регионах) по подписке.