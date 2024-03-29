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29 марта, 11:00

Даниил Медведев — Янник Синнер: во сколько и где смотреть матч турнира в Майами

Матч 1/2 финала турнира в Майами Медведев — Синнер пройдет 29 марта после 20:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports

Первая ракетка России Даниил Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером в матче 1/2 финала турнира ATP 1000 в Майами в пятницу, 29 марта. Игра на арене «Хард Рок Стэдиум» начнется не ранее 20:00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Медведев — Синнер.

В России видеотрансляции полуфинала «мастерса» в Майами не запланированы. В прямом эфире бесплатно смотреть матч Медведев — Синнер можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах: например, здесь или здесь. Также смотреть матчи турнира можно на Tennis TV по и в EurosportPlayer (не во всех регионах) по подписке.

Медведев и Синнер встречались десять раз. Пока еще преимущество по личным встречам россиянина — 6-4. Первые шесть матчей выиграл Даниил, а с октября 2023-го побеждает исключительно итальянец.

Так, Синнер одолел Медведева в финалах турниров в Пекине (7:6, 7:6) и Вене (7:6, 4:6, 6:3), в 1/2 финала Итогового турнира (6:3, 6:7, 6:1) и в решающей встрече Australian Open (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3).

Даниил Медведев&nbsp;&mdash; Янник Синнер. Даниил Медведев — Янник Синнер. Онлайн-трансляция полуфинала в Майами

Теннис
Даниил Медведев
Янник Синнер
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