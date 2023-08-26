Синнер: «Мне не нужно публиковать фото, чтобы показать всем, что я в отношениях»

Итальянский теннисист Янник Синнер ответил на вопрос о своей личной жизни.

«Независимо от того, есть ли у меня девушка или нет, я никогда не буду делиться этим в социальных сетях, потому что я хочу сохранить свою личную жизнь в секрете. Мне не нужно публиковать фотографию, чтобы показать всем, что я в отношениях. Социальные сети — место, где я могу поделиться чем-то о спорте, а не о моей личной жизни. Я даже никогда не публиковал фотографии с родителями. Может быть, только с братом», — приводит Tennis World слова Синнера.

На данный момент 22-летний теннисист является шестой ракеткой мира. За свою карьеру он становился победителем девяти турниров ATP (из них восемь — в одиночном разряде).