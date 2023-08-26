Фритц: «Если бы я с детства был так включен в теннис, то, наверное, уже бы перегорел»

Американский теннисист Тэйлор Фритц рассказал о том, как относился к теннису в детстве.

«Когда я был ребенком, я искал оправдания, чтобы отказаться от тренировок, придумывал травмы. Если бы я с детства был так включен в теннис, то, наверное, уже бы перегорел. Так что я бы не стал ничего менять. Сейчас я отношусь к теннису не так, как в детстве. Сейчас я люблю теннис. Люблю его обсуждать, говорить о стратегии и так далее. Все игроки знают, что если нужен совет перед матчем, надо идти ко мне. Я люблю обсуждать и разбирать теннис. При этом я ненавижу смотреть теннис, когда не играю. Но когда я играю, когда я на турнире, я его обожаю», — сказал Фтритц.

За свою карьеру 26-летний Фритц становился победителем шести турниров ATP в одиночном разряде. Также на его счету одна победа на юниорском турнире «Большого шлема». На данный момент он является девятой ракеткой мира.