Алькарас рассказал, какое качество хотел бы перенять у Джоковича

Испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что хотел бы перенять у второй ракетки мира Новака Джоковича психологическую стойкость.

«Наверное, его психологическую стойкость. Я имею в виду, что он никогда не сдается. Даже в те моменты, когда кажется, что он уступает, проигрывает, Новак всегда продолжает бороться и создает себе возможность выиграть. Наверное, это самое важное качество, которым он обладает, и именно это я стараюсь перенять. Например, в нашем финале в Цинциннати все так и было. Надеюсь, у меня лучше получится проявлять это качество в игре», — сказал Алькарас.

20-летний испанец является победителем двух турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат США-2022 и Уимблдон-2023), а также победителем 12 турниров ATP в одиночном разряде.