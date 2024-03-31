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31 марта, 23:31

Синнер завоевал титул в Майами, обыграв в финале Димитрова

Алина Савинова
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Янник Синнер.
Фото USA Today Sports

Итальянский теннисист Янник Синнер в двух сетах обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова в финале «мастерса» в Майами.

Матч продолжался 1 час 14 минут и завершился со счетом 6:3, 6:1 в пользу итальянца. Синнер 4 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Димитрова 6 эйсов, 1 двойная ошибка, он также заработал один брейк-пойнт, но не смог его реализовать.

После победы в турнире Синнер впервые в карьере станет второй ракеткой мира, обойдя в рейтинге испанца Карлоса Алькараса. Для 22-летнего спортсмена это 13-й титул в АТР-туре.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Янник Синнер (Италия, 2) — Григор Димитров (Болгария, 11) — 6:3, 6:1

Теннис
Янник Синнер
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