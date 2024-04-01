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Сегодня, 00:19

Синнер обойдет Алькараса и впервые станет второй ракеткой мира

Руслан Минаев
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Янник Синнер.
Фото Global Look Press

Итальянский теннисист Янник Синнер в двух сетах обыграл болгарина Григора Димитрова в финале «мастерса» в Майами — 6:3, 6:1.

После обновления рейтинга ATP, которое состоится утром 1 марта, Синнер впервые станет второй ракеткой мира. 22-летний теннисист наберет 8710 баллов обойдет испанца Карлоса Алькараса, на счету которого станет 8645 балла.

Россиянин Даниил Медведев сохранит четвертую строчку — 7165 баллов. Первое место рейтинга ATP занимает серб Новак Джокович (9725).

Теннис
Карлос Алькарас
Янник Синнер
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