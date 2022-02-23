Зверев: «Трудно выразить словами, как сильно я сожалею о своем поведении во время и после парного матча на турнире в Акапулько»

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал свою дисквалификацию с турнира в Акапулько.

«Трудно выразить словами, как сильно я сожалею о своем поведении во время и после вчерашнего парного матча. Я лично извинился перед судьей на вышке за свой срыв, потому что мой выпад в его адрес был неправильным и неприемлемым, и я лишь разочарован в себе. Этого просто не должно было случиться, и этому нет нет оправдания.

Я также хотел бы извиниться перед своими болельщиками, организаторами турниром и спортом, который я люблю. Как вы знаете, я оставляю все на корте. Вчера я оставил слишком много. В ближайшие дни я подумаю о своих действиях и о том, как смогу гарантировать то, что это больше не повторится. Мне жаль, что я вас подвел", — написал Зверев в сторис Instagram.

Сторис Александра Зверева в Instagram. Фото Instagram

Немецкого теннисиста дисквалифицирован с турнира ATP в Акапулько за неспортивное поведение.

После матча парного турнира, в котором Зверев вместе с бразильцем Марселу Мело уступил британцу Ллойду Гласспулу и финну Арри Хелиовааре (2:6, 6:4, 6:10), теннисист подошел к судейской вышке и несколько раз ударил по ней своей ракеткой, а также высказал свое недовольство работой арбитра.