Алькарас победил Оже-Альяссима и вышел в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе
Испанец Карлос Алькарас вышел в четвертый круг турнира ATP в Индиан-Уэллсе (США).
В третьем круге вторая ракетка мира победил канадца Феликса Оже-Альяссима в двух сетах — 6:2, 6:3.
Соперником Алькараса в четвертом круге станет венгр Фабиан Марожан.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Карлос Алькарас (Испания, 2) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 31) — 6:2, 6:3
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