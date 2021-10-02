Синнер стал вторым финалистом турнира в Софии
20:11
Итальянец Янник Синнер стал вторым финалистом теннисного турнира в Софии. В полуфинале он победил Филипа Краиновича из Сербии — 6:3, 7:5.
В решающем матче соперником Синнером станет француз Гаэль Монфис.
София (Болгария)
Турнир ATP Sofia Open
Призовой фонд 481 270 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Янник Синнер (Италия, 1) — Филип Краинович (Сербия, 5) — 6:3, 7:5
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