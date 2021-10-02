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Синнер стал вторым финалистом турнира в Софии

20:11
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Итальянец Янник Синнер стал вторым финалистом теннисного турнира в Софии. В полуфинале он победил Филипа Краиновича из Сербии — 6:3, 7:5.

В решающем матче соперником Синнером станет француз Гаэль Монфис.

София (Болгария)

Турнир ATP Sofia Open

Призовой фонд 481 270 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Янник Синнер (Италия, 1) — Филип Краинович (Сербия, 5) — 6:3, 7:5

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Иван Шитик все материалы автора

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