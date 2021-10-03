Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Рублев уступил Норри в полуфинале турнира в Сан-Диего

02:09
Андрей Рублев. Фото AFP
Андрей Рублев. Фото AFP
Теги:

Российский теннисист Андрей Рублев в полуфинале турнира в Сан-Диего уступил британцу Кэмерону Норри со счетом 6:3, 3:6, 4:6.

Встреча продлилась 1 ча 59 минут. Россиянин сделал 13 эйсов и 4 двойные ошибки, а также реализовал 2 брейк-пойнта из 10. На счету британца 8 подач навылет, 5 ошибок на второй подаче и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В финале Норри встретится с победителем матча Григор Димитров (Болгария) — Каспер Рууд (Норвегия).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

«МЮ» заплатил за Санчо 85 миллионов евро. Но пока это главный трансферный провал года
Куман разочарован результатом матча с «Атлетико»
Далалоян — о Слуцком: «После Олимпиады он написал мне: «Не представляю, как можно восстановиться за три месяца?! Ты машина!»
«Наполи» поддержал Понсе, получившего травму
Залил кровью бассейн, а потом признался, что у него СПИД. Скандал на Олимпиаде-1988
vs
2
Офсайд