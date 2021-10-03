Рублев уступил Норри в полуфинале турнира в Сан-Диего

Российский теннисист Андрей Рублев в полуфинале турнира в Сан-Диего уступил британцу Кэмерону Норри со счетом 6:3, 3:6, 4:6.

Встреча продлилась 1 ча 59 минут. Россиянин сделал 13 эйсов и 4 двойные ошибки, а также реализовал 2 брейк-пойнта из 10. На счету британца 8 подач навылет, 5 ошибок на второй подаче и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В финале Норри встретится с победителем матча Григор Димитров (Болгария) — Каспер Рууд (Норвегия).