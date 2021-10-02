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Монфис обыграл Гирона и вышел в финал турнира в Софии

17:39
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Французский теннисист Гаэль Монфис пробился в финал турнира АТР в Софии (Болгария).

В полуфинале он обыграл американца Маркоса Гирона (7:5, 6:0).В финале Монфис сыграет с победителем пары Янник Синнер (Италия, 1) — Филип Краинович (Сербия, 5).

София (Болгария)

Турнир ATP Sofia Open

Призовой фонд 481 270 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Гаэль Монфис (Франция, 2) — Маркос Гирон (США) — 7:5, 6:0

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Евгений Петров все материалы автора

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