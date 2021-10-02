Монфис обыграл Гирона и вышел в финал турнира в Софии
17:39
Французский теннисист Гаэль Монфис пробился в финал турнира АТР в Софии (Болгария).
В полуфинале он обыграл американца Маркоса Гирона (7:5, 6:0).В финале Монфис сыграет с победителем пары Янник Синнер (Италия, 1) — Филип Краинович (Сербия, 5).
София (Болгария)
Турнир ATP Sofia Open
Призовой фонд 481 270 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Гаэль Монфис (Франция, 2) — Маркос Гирон (США) — 7:5, 6:0
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