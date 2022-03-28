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Сегодня, 02:07

Синнер с 15 эйсами обыграл Карреньо-Бусту и вышел в 1/8 финала турнира в Майами

Сергей Разин
корреспондент
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Итальянский теннисист Янник Синнер в третьем круге турнира в Майами обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту со счетом 5:7, 7:5, 7:5.

Встреча продолжалась 3 часа 13 минут. Итальянец сделал 15 эйсов и одну двойную ошибку, а также реализовал 5 брейк-пойнтов из 7.

В 1/8 финала Синнер встретится с австралийцем Ником Кирьосом.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Янник Синнер (Италия, 9) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 17) — 5:7, 7:5, 7:5

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Кирьос вышел в 1/8 финала турнира в Майами
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