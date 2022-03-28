Синнер с 15 эйсами обыграл Карреньо-Бусту и вышел в 1/8 финала турнира в Майами
Итальянский теннисист Янник Синнер в третьем круге турнира в Майами обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту со счетом 5:7, 7:5, 7:5.
Встреча продолжалась 3 часа 13 минут. Итальянец сделал 15 эйсов и одну двойную ошибку, а также реализовал 5 брейк-пойнтов из 7.
В 1/8 финала Синнер встретится с австралийцем Ником Кирьосом.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 584 055 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Янник Синнер (Италия, 9) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 17) — 5:7, 7:5, 7:5
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