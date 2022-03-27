Кирьос вышел в 1/8 финала турнира в Майами

Австралийский теннисист Ник Кириос обыграл итальянца Фабио Фоньини в третьем круге турнира в Майами. Австралице разобрался с соперником в двух сетах — 6:2, 6:4.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Ник Кирьос (Австралия, WC) — Фабио Фоньини (Италия, 31) — 6:2, 6:4

Каспер Рууд (Норвегия, 6) — Александр Бублик (Казахстан, 30) — 6:3, 6:2

Кэмерон Норри (Великобритания, 10) — Юго Гастон (Франция) — 6:3, 7:5