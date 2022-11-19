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Сегодня, 21:37

Синнер рассказал, почему вынужден пропустить Кубок Дэвиса

Алина Савинова
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Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, почему пропустит финальную стадию Кубка Дэвиса.

«Я планировал потренировался две недели перед Кубком Дэвиса, но у меня была боль в пальце. В прошлый четверг, 10 ноября, я прошел обследование и выяснилось, что у меня не получится сыграть на турнире.

Когда мой палец пройдет, я снова начну играть в теннис. Проблема с указательным пальцем правой руки. Сначала мне даже не показалось, что все так плохо. Я почувствовал дискомфорт в матче с Хюслером, когда подавал. Не думал, что все будет так серьезно.

В нашей сборной много сильных игроков, мы можем конкурировать со всеми. Я буду болеть за команду. Но, к сожалению, у меня не получится поехать в Малагу. Мне очень хотелось бы выступить на Кубке Дэвиса, но я не могу из-за проблемы со здоровьем", — приводит Eurosport слова Синнера.

Финальная стадия Кубка Дэвиса пройдет с 22 по 27 ноября в Малаге.

Теннис
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