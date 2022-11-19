Фритц: «Думаю, я доказал, что мое место в топ-10»

Американский теннисист Тэйлор Фритц прокомментировал поражение от серба Новака Джоковича в матче Итогового турнира ATP (6:7 (5:7), 6:7 (6:8)).

«Думаю, я доказал, что мое место в топ-10. Мне просто нужно продолжать усердно работать. Есть много положительных моментов, которые можно извлечь из этого года. Я финишировал там, где финишировал. Я справлялся с травмами и все же смог провести действительно солидный год. Рад вернуться к работе и продолжать совершенствоваться. В следующем году я буду еще больше стремиться к тому, чтобы укрепить свою позицию.

Я уверен, что через две недели оглянусь назад и скажу: «Это была действительно отличная неделя». Я не только получил шанс сыграть в финале ATP, но и вышел из группы. У меня были две хорошие победы", — приводит пресс-служба официального сайта ATP слова американца.

В этом сезоне Фритц завоевал три титула. Он стал победителем турниров в Токио, Истбурне и Индиан-Уэллсе.