Рублев проиграл Рууду в полуфинале Итогового турнира ATP
Россиянин Андрей Рублев не смог выйти в финал Итогового турнира ATP. В полуфинале он уступил норвежцу Касперу Рууду в двух сетах — 2:6, 4:6.
Теннисисты провели на корте 1 час и 10 минут.
Ранее в финал вышел серб Новак Джокович, который победил американца Тэйлора Фритца.
Турин (Италия)
Турнир ATP Nitto ATP Finals
Призовой фонд 14 750 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Каспер Рууд (Норвегия, 3) — Андрей Рублев (Россия, 6) — 6:2, 6:4
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