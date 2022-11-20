Рублев проиграл Рууду в полуфинале Итогового турнира ATP

Россиянин Андрей Рублев не смог выйти в финал Итогового турнира ATP. В полуфинале он уступил норвежцу Касперу Рууду в двух сетах — 2:6, 4:6.

Теннисисты провели на корте 1 час и 10 минут.

Ранее в финал вышел серб Новак Джокович, который победил американца Тэйлора Фритца.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 14 750 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Каспер Рууд (Норвегия, 3) — Андрей Рублев (Россия, 6) — 6:2, 6:4