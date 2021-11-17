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Синнер победил Хуркача на Итоговом турнире ATP

00:55

Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача в матче группового этапа Итогового турнира ATP.

Встреча завершилась победой итальянца в двух сетах со счетом 6:2, 6:2.

Напомним, что Синнер заменил на турнире соотечественника Маттео Берреттини, который снялся из-за травмы.

В следующем матче Синнеру предстоит сразиться с россиянином Даниилом Медведевым, который уже обеспечил себе выход в полуфинал.

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Иван Шитик все материалы автора
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