Александр Зверев: «Я еще не вылетел, и у меня есть шанс выиграть титул»
22:42
Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение от Даниила Медведева на групповом этапе Итогового турнира ATP.
«Я еще не вылетел, и у меня есть шанс выиграть титул — так что я думаю только об этом.
Конечно, я хотел победить, в этом нет никаких сомнений. Проиграл 6:8 на решающем тай-брейке. Но турнир еще не окончен.
Если я обыграю Хуркача, то смогу выйти из группы. Я готов играть. Готов бороться с Хуби — для меня это будет решающий матч. Жду с нетерпением. Все по-прежнему в моих руках», — приводит слова Зверева пресс-служба ATP.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю