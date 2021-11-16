Александр Зверев: «Я еще не вылетел, и у меня есть шанс выиграть титул»

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение от Даниила Медведева на групповом этапе Итогового турнира ATP.

«Я еще не вылетел, и у меня есть шанс выиграть титул — так что я думаю только об этом.

Конечно, я хотел победить, в этом нет никаких сомнений. Проиграл 6:8 на решающем тай-брейке. Но турнир еще не окончен.

Если я обыграю Хуркача, то смогу выйти из группы. Я готов играть. Готов бороться с Хуби — для меня это будет решающий матч. Жду с нетерпением. Все по-прежнему в моих руках», — приводит слова Зверева пресс-служба ATP.