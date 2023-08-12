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Сегодня, 07:17

Синнер обыграл Монфиса и вышел в полуфинал турнира в Торонто

Сергей Разин
корреспондент
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Итальянский теннисист Янник Синнер в четвертьфинале турнира в Торонто обыграл француза Гаэля Монфиса со счетом 6:4, 4:6, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты. На счету 21-летнего итальянца 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

В полуфинале Синнер встретится с американцем Томми Полом.

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Янник Синнер (Италия, 7) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:4, 4:6, 6:3

Гаэль Монфис
Янник Синнер
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