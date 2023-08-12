Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 12:05

Веснина сомневается, что Хачанов успеет полностью восстановиться от травмы до начала US Open

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценила шансы на полноценное восстановление 11-й ракетки мира Карена Хачанова до начала US Open.

«Карену будет сложно полностью восстановиться до начала US Open. У него был достаточно длительный перерыв, хотя я надеюсь, что у него получится. Он достаточно опытный игрок. Самое главное, чтобы его ничего не беспокоило. Сейчас ему нужна игровая практика и победы, для того, чтобы почувствовать себя уверенно», — рассказала Веснина в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

23 июня Карен Хачанов снялся с Уимблдона-2023 из-за травмы, полученной на «Ролан Гарросе», и с тех пор не выступал в туре. Теннисисту диагностировали стрессовый перелом и частичный перелом кости крестца. Спустя 7 недель отсутствия, Карен вернулся на корт и приступил к восстановительным тренировкам.

Хачанов также снялся с «мастерса» в Торонто, который проходит с 7 по 13 августа.

12 августа Хачанов сыграет на старте турнира категории «мастерс» с двукратным олимпийским чемпионом британцем Энди Марреем.

Заключительный в сезоне турнир «Большого шлема» US Open 2023 пройдет с 28 августа по 10 сентября в Нью-Йорке (США).

Теннис
Елена Веснина
Карен Хачанов
0
Читайте также
«Урал» примет «Спартак» в стартовом матче 4-го тура РПЛ 11 августа
Роналду могут депортировать из Саудовской Аравии за христианский жест после гола
Конфликт двух сел почти на 100 участников произошел в Дагестане
Вильфанд спрогнозировал сильные дожди в 14 регионах РФ в ближайшие дни
В Сирии самолеты РФ подверглись воздействию систем наведения коалиции во главе с США
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Синнер обыграл Монфиса и вышел в полуфинал турнира в Торонто

Селиваненко прокомментировал вылет Медведева из турнира в Торонто
Новости
RSS RSS
Все новости