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Сегодня, 18:33

Рам и Солсбери выиграли Итоговый турнир ATP в парном разряде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Джо Солсбери и Раджив Рам.
Фото Reuters

Американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери обыграли Марселя Гранольерс и Орасио Себальос (Испания/Аргентина) в финале Итогового турнира ATP в парном разряде — 6:3, 6:4.

Игра продолжалась 1 час 9 минут.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания, 6) — Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина, 5) — 6:3, 6:4

Теннис
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