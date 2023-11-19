Рам и Солсбери выиграли Итоговый турнир ATP в парном разряде

Американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери обыграли Марселя Гранольерс и Орасио Себальос (Испания/Аргентина) в финале Итогового турнира ATP в парном разряде — 6:3, 6:4.

Игра продолжалась 1 час 9 минут.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания, 6) — Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина, 5) — 6:3, 6:4