Рам и Солсбери выиграли Итоговый турнир ATP в парном разряде
Американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери обыграли Марселя Гранольерс и Орасио Себальос (Испания/Аргентина) в финале Итогового турнира ATP в парном разряде — 6:3, 6:4.
Игра продолжалась 1 час 9 минут.
Турин (Италия)
Турнир ATP Nitto ATP Finals
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания, 6) — Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина, 5) — 6:3, 6:4
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