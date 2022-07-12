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Федерер: «Теннис — часть меня, но не вся моя жизнь. Добиваться успеха можно и вне спорта»

Федерер рассказал, когда будет готов завершить карьеру
Карен Саркисян
Корреспондент
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20-кратный чемпион «Больших шлемов» Роджер Федерер рассказал о своем будущем. По словам 40-летнего швейцарца, он будет готов завершить карьеру, когда придет время.

«Я люблю побеждать, но если ты больше не конкурентоспособен, то лучше закончить, — приводит слова Федерера Parool. — Не думаю, что мне нужен теннис. Я радуюсь мелочам, например, когда у сына что-то получается или дочка получает хорошую оценку. Теннис — часть меня, но не вся моя жизнь. Я хочу добиваться успеха и можно и вне спорта. Я знаю, что профессиональная карьера не может длиться вечно, и это нормально».

Напомним, что швейцарский теннисист восстанавливается после операций на колене и в 2022 году планирует сыграть Кубок Лэйвера и турнир в Базеле.

Источник: https://www.parool.nl/sport/roger-federer-ik-kan-een-superheld-zijn-maar-ben-daarna-graag-weer-een-normale-gezinsman~b99e6450/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.sports.ru%2F
Теннис
Роджер Федерер
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Федерер: «Не думаю, что мне уже нужен теннис»
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