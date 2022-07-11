Федерер: «Не думаю, что мне уже нужен теннис»

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер ответил на вопрос о возможном продолжении карьеры.

«Я люблю побеждать, но если у тебя нет больше желания соревноваться, тогда лучше действительно остановиться. Я не думаю, что мне уже нужен теннис.

Я готов радоваться мелочам, например, когда мой сын делает что-то правильно или моя дочь возвращается из школы с хорошей оценкой.

Теннис — большая часть меня, но это не весь я. Я хочу оставаться успешным, но этого можно добиться и за пределами спорта», — цитирует слова 40-летнего швейцарца Algemeen Dagblad.

Последним соревнованием на данный момент, в котором Федерер принимал участие, является прошлогодний розыгрыш Уимблдона.

Ранее Федерер впервые в карьере выбыл из рейтинга ATP. Произошло это по той причине, что 40-летний спортсмен не сыграл ни в одном из рейтинговых турниров за последние 52 недели.