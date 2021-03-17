Шварцман проиграл в первом круге турнира в Акапулько
06:42
Аргентинец Диего Шварцман не смог выйти во второй круг турнира в Акапулько. В трех сетах он проиграл итальянцу Лоренцо Музетти.
Во второй круг турнира также вышли итальянец Фабио Фоньини, канадец Милош Раонич и американец Фрэнсис Тиафо.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 1 053 560 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Фабио Фоньини (Италия, 6) — Стефано Травалья (Италия) — 7:5, 6:2
Милош Раонич (Канада, 4) — Томми Пол (США) — 7:6, 6:4
Лоренцо Музетти (Италия, Q) — Диего Шварцман (Аргентина, 3) — 6:3, 2:6, 6:4
Фрэнсис Тиафо (США) — Брэндон Накашима (США, Q) — 6:4, 6:7, 7:6
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