Циципас вышел во второй круг турнира в Акапулько

Греческий теннисист Стефанос Циципас 17 марта в матче первого круга турнира в Акапулько (Мексика) в двух сетах обыграл француза Бенуа Пэра (6:3, 6:1).

Соперники провели на корте час и 10 минут.

Во втором круге Циципас встретится с американцем Джоном Изнером.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 1 053 560 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Стефанос Циципас (Греция, 1) — Бенуа Пэр (Франция) — 6:3, 6:1