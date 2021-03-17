Циципас вышел во второй круг турнира в Акапулько
07:11
Греческий теннисист Стефанос Циципас 17 марта в матче первого круга турнира в Акапулько (Мексика) в двух сетах обыграл француза Бенуа Пэра (6:3, 6:1).
Соперники провели на корте час и 10 минут.
Во втором круге Циципас встретится с американцем Джоном Изнером.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 1 053 560 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Стефанос Циципас (Греция, 1) — Бенуа Пэр (Франция) — 6:3, 6:1
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Зачет
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