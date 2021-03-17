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Циципас вышел во второй круг турнира в Акапулько

07:11
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Греческий теннисист Стефанос Циципас 17 марта в матче первого круга турнира в Акапулько (Мексика) в двух сетах обыграл француза Бенуа Пэра (6:3, 6:1).

Соперники провели на корте час и 10 минут.

Во втором круге Циципас встретится с американцем Джоном Изнером.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 1 053 560 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Стефанос Циципас (Греция, 1) — Бенуа Пэр (Франция) — 6:3, 6:1

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