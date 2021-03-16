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Надаль, которого Медведев обошел в рейтинге ATP, не сыграет на турнире в Майами

23:00
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Испанец Рафаэль Надаль не примет участия в турнире в Майами. Теннисист подчеркнул, что нуждается в восстановлении после травмы.

«С горечью сообщаю, что не сыграю на турнире в Майами, в городе, который я люблю. Мне нужно полностью восстановиться и подготовиться к грунтовому сезону в Европе», — написал Надаль в Twitter.

Надаль пять раз играл в финале турнира, но все пять раз уступил. В 2008 году его в финале обыграл россиянин Николай Давыденко. Еще дважды Надаль проигрывал Роджеру Федереру и Новаку Джоковичу.

На этой неделе Надаль опустился на третье место в рейтинге ATP. Его обошел российский теннисист Даниил Медведев.

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