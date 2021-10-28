Шварцман обыграл Монфиса и вышел в четвертьфинал турнира в Вене
17:50
Аргентинский теннисист Диего Шварцман в 1/8 финала турнира в Вене обыграл француза Гаэль Монфиса со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:2.
Встреча продолжалась 2 часа 32 минут. Аргентинец сделал 3 эйса и 2 двойные ошибки, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 13.
В четвертьфинале турнира Шварцман встретится с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США) — Стефанос Циципас (Греция).
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 1 837 190 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Диего Шварцман (Аргентина, 8) — Гаэль Монфис (Франция) — 7:6 (7:5), 4:6, 6:2
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю