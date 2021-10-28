Аслан Карацев: «В матче с Миллманом я поддался негативным эмоциям и перестал бороться за каждый мяч»

Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал свое поражение в матче 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге.

28-летний теннисист уступил австралийцу Джону Миллману — 3:6, 2:6.

«Я начал матч довольно неплохо — 3:1, а потом перестал работать ногами, как работал в начале сета, — цитирует спортсмена официальный сайт турнира. — Из-за этого я поддался негативным эмоциям, перестал бороться за каждый мяч. Я перестал двигаться так, как хотел. Ноги как будто встали и одолели негативные мысли. Я не ожидал быть на пике формы в конце октября, но я должен был придерживаться плана, бороться за каждый мяч и позитивно настраиваться на матч».

Также Карацев рассказал, что планирует делать дальше.

«Я завтра полечу в Париж (на турнир Rolex Masters). У меня будет пара дней паузы, чтобы подготовиться к турниру», — сказал Карацев.

Rolex Paris Masters 2021 пройдет с 1 по 7 ноября. На турнире также сыграют Даниил Медведев и Карен Хачанов.