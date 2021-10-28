Оже-Альяссим обыграл Норри во втором раунде турнира в Вене
16:52
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим победил британца Кэмерона Норри (2:6, 7:6, 6:4) во втором раунде турнира АТР в Вене (Австрия).
Следующим соперником канадца станет победитель пары Алекс Де Минаур (Австралия) — Александр Зверев (Германия).
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 1 837 190 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 2:6, 7:6 (8:6), 6:4
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