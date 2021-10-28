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Оже-Альяссим обыграл Норри во втором раунде турнира в Вене

16:52
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим победил британца Кэмерона Норри (2:6, 7:6, 6:4) во втором раунде турнира АТР в Вене (Австрия).

Следующим соперником канадца станет победитель пары Алекс Де Минаур (Австралия) — Александр Зверев (Германия).

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 1 837 190 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 2:6, 7:6 (8:6), 6:4

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Евгений Петров все материалы автора
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