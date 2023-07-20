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Сегодня, 17:50

Зверев встретится с победителем матча Рублев — Котов в четвертьфинале турнира в Бостаде

Руслан Минаев
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Немец Александр Зверев обыграл бразильца Тиагу Монтейру во втором круге турнира ATP в Бостаде (Швеция) — 6:1, 6:0. Матч длился 1 час 1 минуту.

В четвертьфинале Зверев встретится с победителем матча Павел Котов (Россия) — Андрей Рублев (Россия).

Бостад (Швеция)

Турнир ATP Nordea Open

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 5) — Тиагу Монтейру (Бразилия) — 6:1, 6:0

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Андрей Рублев
Павел Котов
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