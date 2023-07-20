Зверев встретится с победителем матча Рублев — Котов в четвертьфинале турнира в Бостаде
Немец Александр Зверев обыграл бразильца Тиагу Монтейру во втором круге турнира ATP в Бостаде (Швеция) — 6:1, 6:0. Матч длился 1 час 1 минуту.
В четвертьфинале Зверев встретится с победителем матча Павел Котов (Россия) — Андрей Рублев (Россия).
Бостад (Швеция)
Турнир ATP Nordea Open
Призовой фонд 562 815 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Зверев (Германия, 5) — Тиагу Монтейру (Бразилия) — 6:1, 6:0
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