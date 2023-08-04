Шевченко не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
Российский теннисист Александр Шевченко проиграл британцу Дэниэлу Эвансу в третьем круге турнира в Вашингтоне (США) — 4:6, 3:6.
Игра продолжалась 1 час 34 минуты.
В четвертьфинале Эванс сыграет с победителем пары Шан Цзюньчэн (Китай, Q) — Фрэнсис Тиафо (США, 2).
Вашингтон (США)
Турнир ATP Mubadala Citi DC Open
Призовой фонд 2 013 940 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Дэниэл Эванс (Великобритания, 9) — Александр Шевченко (Россия) — 6:4, 6:3
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