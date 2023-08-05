Фритц обыграл Маррея и вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
Американский теннисист Тэйлор Фритц в третьем круге турнира в Вашингтоне обыграл британца Энди Маррея со счетом 6:7 (2:7), 6:3, 6:4.
Встреча продолжалась 3 часа 2 минуты. На счету 25-летнего американца 17 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.
В четвертьфинале Фритц встретится с Джорданом Томпсоном из Австралии.
Вашингтон (США)
Турнир ATP Mubadala Citi DC Open
Призовой фонд 2 013 940 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Тэйлор Фритц (США, 1) — Энди Маррей (Великобритания, 15) — 6:7 (2:7), 6:3, 6:4
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