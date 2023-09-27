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Сегодня, 15:38

Шарапова: «Я хочу, чтобы Жабер выиграла свой первый турнир «Большого шлема»

Алина Савинова
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Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова рассказала, что поддерживает тунисскую теннисистку Онс Жабер и желает ей завоевать титул на турнире «Большого шлема».

«Я хочу, чтобы Онс выиграла свой первый турнир «Большого шлема». Она этого очень заслуживает», — цитирует Шарапову Sportskeeda.

29-летняя Жабер является финалисткой трех турниров «Большого шлема» (Уимблдон-2022, 2023 и Открытый чемпионат США-2022), а также победительницей четырех турниров WTA в одиночном разряде. На данный момент она занимает 7-е место в рейтинге WTA.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-maria-sharapova-i-rooting-ons-jabeur-win-first-grand-slam?key1=newsnowltennis
Теннис
Мария Шарапова
Онс Жабер
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