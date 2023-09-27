Шарапова: «Я хочу, чтобы Жабер выиграла свой первый турнир «Большого шлема»

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова рассказала, что поддерживает тунисскую теннисистку Онс Жабер и желает ей завоевать титул на турнире «Большого шлема».

«Я хочу, чтобы Онс выиграла свой первый турнир «Большого шлема». Она этого очень заслуживает», — цитирует Шарапову Sportskeeda.

29-летняя Жабер является финалисткой трех турниров «Большого шлема» (Уимблдон-2022, 2023 и Открытый чемпионат США-2022), а также победительницей четырех турниров WTA в одиночном разряде. На данный момент она занимает 7-е место в рейтинге WTA.