Тарпищев: «С 72 теннисистами подписаны договоры с ФТР для участия в Кубке Кремля»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о формате проведения Кубка Кремля.

— Мы планировали сделать соревнования в две недели, потому что Индиан-Уэллс не был изначально рассчитан на даты, в которые он проводится сейчас. Понятно, что пропускать ИУ нецелесообразно, кто-то борется за попадание в десятку, кто-то — за первую строчку. Тот формат, который мы выбрали, наиболее оптимален на данный момент. Расписание формируем не мы, а судейская бригада и ATP.

— Насколько трудно было оставить всю русскую четверку теннисистов, когда стали известны конечные даты Индиан-Уэллса?

— Мы возродили контрактную систему. С 72 теннисистами подписаны соответствующие договоры с ФТР для участия как в Кубке Кремля, так и в Кубке Дэвиса.