Тарпищев: «С 72 теннисистами подписаны договоры с ФТР для участия в Кубке Кремля»
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о формате проведения Кубка Кремля.
— Мы планировали сделать соревнования в две недели, потому что Индиан-Уэллс не был изначально рассчитан на даты, в которые он проводится сейчас. Понятно, что пропускать ИУ нецелесообразно, кто-то борется за попадание в десятку, кто-то — за первую строчку. Тот формат, который мы выбрали, наиболее оптимален на данный момент. Расписание формируем не мы, а судейская бригада и ATP.
— Насколько трудно было оставить всю русскую четверку теннисистов, когда стали известны конечные даты Индиан-Уэллса?
— Мы возродили контрактную систему. С 72 теннисистами подписаны соответствующие договоры с ФТР для участия как в Кубке Кремля, так и в Кубке Дэвиса.
Кубок Кремля пройдет с 16 по 24 октября во Дворце спорта «Лужники» и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
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